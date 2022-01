Kansen missend NAC verliest na twee goals in één minuut van Emmen

NAC is er niet in geslaagd de bekerstunt tegen PEC Zwolle een mooi vervolg te geven. In de competitiewedstrijd tegen FC Emmen verloor de Parel van het Zuiden met 2-0. Beide goals vielen binnen één minuut.

De 1-0 van FC Emmen begon met een trage uittrap van doelman Nick Olij. De bal werd onderschept door een Emmen-speler die een duel won van Danny Bakker. Dion Malone legde daarna Reda Kharchouch nauwelijks iets in de weg, waardoor die op zijn beurt alle tijd kreeg voor een voorzet. Hij vond de vrijstaande Jari Vlak die de bal in een leeg doel kon schuiven.

Het verhaal van NAC is inmiddels bekend. In de beker top in de competitie flop. Ook zaterdagmiddag in Emmen werd dat pijnlijk duidelijk. Want ondanks dat de ploeg van Edwin de Graaf de nodige kansen kreeg, vergooide ze in pak en beet zestig seconden de gehele wedstrijd.

Hetzelfde liedje

Twee tegengoals binnen een minuut is natuurlijk op geen enkele manier goed te praten. Wat vooral ook opviel was dat niemand bij NAC eens echt een duel aanging. Er was niemand die een keer het lichaam in de strijd gooide of als signaal een schop uitdeelde. Emmen was simpelweg feller.

De Drenthse nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie was niet zo zeer beter dan De Graafs equipe. NAC had zelfs twee aardige kansen gekregen om op voorsprong te komen. Maar het afmaken liet, zoals vaker dit seizoen, te wensen over. Ook in de tweede helft wist NAC de nodige mogelijkheden niet te benutten. Odysseus Velanas, Kaj de Rooij en Naoufal Bannis waren er dichtbij, maar hun schoten werden geblokt of gekeerd door Emmen-doelman Michael Brouwer.

Het niet winnen van de duels en het gebrek aan scorend vermogen. Het waren de ingrediënten waardoor NAC zaterdag niet won van Emmen en bovenal al weken een kansloos seizoen speelt.

Lang seizoen dreigt voor NAC

De Bredanaars staan nu op een beschamende tiende plek. Een plek die gek genoeg aan het einde van het seizoen nog altijd recht geeft op een plek in de play-offs.

Voorlopig zal niemand in Breda hier ook maar een seconde over nadenken. Het zal de komende weken gaan over de overname en een eventueel vertrek van Thom Haye. De middenvelder was zaterdagmiddag geschorst en kan wel eens zijn laatste wedstrijd voor NAC hebben gespeeld. Er is interesse uit de Eredivisie en de transfermarkt is nog 1,5 week open.

NAC hervat de competitie op 4 februari met een thuiswedstrijd tegen Roda JC. De kans is groot dat het dan weer gesteund wordt door het publiek. Maar ook met die hulp wordt het nog een lang seizoen in Breda.