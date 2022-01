Zorgen bij nieuwe eigenaar camping Mattenburg: 'De situatie is onveilig'

Marco Voorwinden, een van de nieuwe campingeigenaren. Vervallen chalets van camping Mattenburg (foto: Floortje van Gameren). Volgende Vorige 1/2 Marco Voorwinden, een van de nieuwe campingeigenaren.

Het is hommeles op camping Mattenburg in Nieuw-Vossemeer. Per 1 maart wordt de elektra afgesloten waardoor de campingbewoners gedwongen worden hun biezen te pakken. Volgens Marco Voorwinden, een van de nieuwe eigenaren, is dit onvermijdelijk. Bij de campingbewoners zorgt het voor emoties.

"Er is sprake van een dusdanige onveilige situatie dat we de boel per direct moeten sluiten. Er zijn in het recente verleden zes chalets afgebrand. De precieze reden weten we niet, maar het vermoeden is dat dat te maken heeft met de elektriciteit die niet op orde is", vertelt Voorwinden in gesprek met Omroep Brabant.

"We zijn er erg van geschrokken."

Voorwinden en zijn compagnons zijn sinds 1 januari van dit jaar eigenaar van de camping. Of ze van tevoren doorhadden waar ze instapten? "We wisten dat het onderhoud slecht was, maar zo slecht? Nee, we zijn er erg van geschrokken." Om de camping op te knappen moeten de oude chalets eerst weg. De camping ligt volgens Voorwinden in een soort kuil waardoor er ook kans is op overstroming. "Alles moet aangepakt worden en dan kunnen we pas verder."

Sandra de Prez-Van Vliet heeft twee chalets op de camping.

Einde oefening dus voor de campingbewoners, van wie sommigen al tientallen jaren Mattenburg hun thuis noemen. "Het is erg triest. Het is je thuis en het is een mooi plekje", vertelt een geëmotioneerde Sandra de Prez-Van Vliet. Sandra heeft twee chalets. Eén daarvan verhuurt ze en in de ander woont ze zelf met haar man een aantal maanden per jaar. "Met die chalets kan ik niks meer. Ze zijn te oud en ik kan ze niet verkopen. Ik ben er heel verdrietig over."

"We zorgen ervoor dat niemand dakloos wordt."