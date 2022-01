Dolend Willem II verliest tiende competitiewedstrijd op rij

Aanvallend geen vuist kunnen maken en verdedigend te vaak in de fout gaan. Het is een terugkerend probleem bij Willem II. Zaterdag was dat tegen FC Twente ook het geval. Een probleem dat ervoor zorgde dat de Tilburgse ploeg voor de tiende competitiewedstrijd op rij met een nederlaag van het veld stapte.

In de voorgaande negen duels die verloren gingen scoorde Willem II slechts vier keer. Terwijl doelman Timon Wellenreuther liefst 26 keer de bal uit het net moest halen. Daar kwam in de thuiswedstrijd tegen FC Twente nog een tegentreffer bij. En dat hadden er makkelijk meer kunnen zijn.

Waarschuwingen en goal

Halverwege de eerste helft kopte Daan Rots de bal langs Wellenreuther. De jonge FC Twente-speler ontsnapte aan de aandacht van Mats Köhlert. Net nadat de bal over de doellijn ging, stak de assistent-scheidsrechter zijn vlag de lucht in. Het verschil was heel klein, maar na langdurig bestuderen van de beelden ging de VAR mee in het besluit om te vlaggen voor buitenspel. Zelfs met het bekende lijnenspel was het bijna niet te zien of het echt buitenspel was.

Tien minuten voor rust scoorde Manfred Ugalde. Net voor de bal in de goal verdween, floot arbiter Van de Graaf voor een overtreding van Ricky van Wolfswinkel. In een uiterste poging de bal te bereiken werkte hij Wellenreuther omver. Het waren waarschuwingen. Het zorgde er ook voor dat het gevoel heerste dat het wachten was op een doelpunt van de ploeg van trainer Ron Jans. De 0-1 viel uiteindelijk kort voor rust.

Nadat Wellenreuther volledig mis zat werkte Görkem Saglam de bal gehaast over de achterlijn. De bal werd na een afgeslagen hoekschop terug in het strafschopgebied gebracht. Willem II vergat doortastend in te grijpen, waardoor Michael Sadilek de bal uiteindelijk voor zijn voeten kreeg. Vol overtuiging schoot hij de bal binnen.

Aanvallende onmacht

Het was duidelijk dat Willem II het in de tweede helft anders moest gaan doen om een nieuwe nederlaag te voorkomen. Maar het waren de bezoekers die de kansen kregen. Ricky van Wolfswinkel was na een klein uur heel dicht bij de 0-2, zijn kopbal ging rakelings naast het doel van Wellenreuther. Terwijl kort daarvoor een inzet van Gijs Smal al naast ging en een voorzet van hem voorlangs ging zonder dat iemand de bal raakte. De ploeg van trainer Fred Grim wist daar eigenlijk weinig tegenover te zetten.

Naast het feit dat FC Twente wel de nodige kansen wist te creëren, werd ook de aanvallende onmacht van Willem II weer duidelijk. In de laatste twintig minuten van de wedstrijd werd er wel meer druk naar voren gezet, maar echte kansen bleven uit.

De club maakte voor de wedstrijd bekend dat Jizz Hornkamp - mits hij de medische keuring goed doorkomt - de overstap maakt van FC Den Bosch naar Willem II. Hij moet de Tricolores aan doelpunten gaan helpen. Of in ieder geval aan kansen. Want ondanks een klein slotoffensief ontbrak het daar ook aan tegen FC Twente.

Degradatiestrijd

Terwijl Willem II weer geen punten pakte, deed PEC Zwolle dat wel. De hekkensluiter won vorige week van Willem II. Nu werd sc Heerenveen verslagen. De nummer achttien van de Eredivisie staat nu op twaalf punten, nog maar zes minder dan de Tilburgse ploeg. Fortuna Sittard (zeventiende) en Sparta Rotterdam (zestiende) hebben respectievelijk vijf en vier punten minder, maar nog wel een wedstrijd te spelen dit weekend. Alles wijst erop dat het nog een hele spannende degradatiestrijd gaat worden.