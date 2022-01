112-nieuws: arrestatie automobilist na botsing • scooterrijder aangehouden

01.00

Een 27-jarige automobilist is vrijdag aangehouden in Waalwijk omdat hij rondreed terwijl hij niet beschikt over rijbewijs B. Daarnaast bleek hij op dat moment dronken. Hij had ruim vijf keer meer gedronken dan is toegestaan, maakte de politie zaterdag bekend. De man kreeg meerdere processen-verbaal, maar mocht na zijn verhoor niet naar huis. Hij had namelijk nog twaalf dagen gevangenisstraf openstaan. Die mag hij eerst gaan uitzitten. Hij werd daarop ingesloten in het cellencomplex.