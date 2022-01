Coronavirus zit Iso dwars, terwijl zijn team handbalgeschiedenis schrijft

Het Nederlands mannenhandbalteam schrijft deze maand geschiedenis tijdens het EK in Hongarije. Voor het eerst in de historie bereikte Oranje de hoofdronde, maar dit unieke moment moet Eindhovenaar Iso Sluijters aan zich voorbij laten gaan. Hij is geveld door het coronavirus en bekijkt de duels van zijn teamgenoten nu vanuit zijn hotelkamer, waar hij in quarantaine zit.

In de voorronde van het EK verraste Oranje vriend en vijand door een poule met Hongarije, IJsland en Portugal te overleven. "Die voorronde was echt geweldig", blikte Iso zondagmiddag terug in het radioprogramma De Zuidtribune op Omroep Brabant. "Vooral die wedstrijd tegen het thuisland, met 22.000 mensen in de hal die allemaal tegen je zijn. Dat was echt genieten. En dan later ook nog Portugal kloppen en voor het eerst doorgaan naar de volgende ronde, echt geweldig!"

Vanwege de coronabesmetting bevindt Iso zich nu al een paar dagen in isolatie, in zijn eentje in een hotelkamer. "Ik bevond me al eerder in isolatie, omdat mijn kamergenoot positief testte. Toen moest ik daar weg en kreeg ik een eigen kamer. Maar een paar dagen later was ik helaas zelf aan de beurt en ben ik opgesloten."

Maar die wedstrijden in de hoofdronde van het EK moet Iso aan zich voorbij laten gaan. Bij hem werd, net zoals bij acht van zijn teamgenoten en drie mensen van begeleidende staf, het coronavirus vastgesteld. "Nu gaat het wel weer met me", vertelde Iso op de radio. "Ik was een dag echt behoorlijk ziek. Nu ben ik twee dagen verkouden, maar niet grieperig meer. Ik voel me niet heel top, maar het gaat wel."

Nu wordt Iso iedere dag, net zoals de andere besmette teamleden, getest op het coronavirus. "Op de een of andere manier is het virus ons team binnengekomen. Ook al hebben we ons aan alle regels gehouden, afstand proberen te houden en mondkapjes gedragen. Waarschijnlijk gebeurde dit tijdens trainingen en wedstrijden."

Iso bekeek dit duel in zijn hotelkamer, via de tv. "Ik had er echt een hard hoofd in, met zoveel coronabesmettingen in ons team. Voornamelijk onze dekking had hieronder te lijden. Geen van onze gebruikelijke keepers was nog beschikbaar. Maar toen zag ik die wedstrijd en zat ik alleen maar te genieten. Ik was aan het juichen hier in mijn kamer! Al was ik er liever bij geweest, natuurlijk."

Hij staat er zelf van te kijken wat zijn team allemaal laat zien tijdens het EK. "Ik weet wel dat we een goed team hebben, een leuk team. We spelen ook leuk, snel handbal. Maar ik had niet verwacht dat we zover zouden komen, eerlijk gezegd."