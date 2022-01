Politie valt gebouw binnen en stopt illegaal pokertoernooi in Waalwijk

Agenten zijn zaterdag rond middernacht een gebouw aan de Grotestraat in Waalwijk binnengevallen na signalen van verdachte situaties. In het gebouw bleek een illegaal pokertoernooi bezig te zijn.

Veertig mensen deden mee aan het pokertoernooi. Zij speelden aan vier tafels.

Ruim 7500 euro in beslag genomen

Alle aanwezigen zijn gecontroleerd en kregen een boete vanwege het overtreden van de coronamaatregelen. Het aanwezige geld, bijna 7500 euro, is in beslag genomen.

Er is een dossier opgemaakt voor het Openbaar Ministerie, laat de politie weten. Het OM gaat bekijken hoe deze zaak verder zal worden afgehandeld. Ook de gemeente is door de politie op de hoogte gebracht.

Geen garantie op eerlijk spel

Bij illegaal gokken hebben gokkers geen garantie op een eerlijk spel, legt een woordvoerder van de politie uit. Vanwege een gebrek aan toezicht kunnen minderjarigen hier ook aan deelnemen en zou er een hoger risico zijn op een gokverslaving.

"Ook is er geen zicht op geldstromen, die vaak aanzienlijk zijn. Mensen die geld inzetten, kunnen dat ongeregistreerd doen. Illegaal gokken wordt dan ook vaak gebruikt om crimineel geld wit te wassen."