Schoenmaker Jan kan geen opvolger vinden: 'Pijnlijk dat het bij mij stopt'

Jan van der Velden is schoenmaker in Kaatsheuvel. Nog twee jaar en dan gaat hij met pensioen, maar niemand wil de zaak overnemen. Het ambacht van schoenmaker dreigt door de vergrijzing in rap tempo te verdwijnen. En dat doet pijn. Hij vertelt erover in de Omroep Brabant talkshow KRAAK.

Het doet Jan wel wat, dat het ambacht langzaam uitsterft. "Mijn kinderen willen het niet overnemen. Ze vinden het wel een mooi ambacht, maar mijn zoon zegt: ge denkt toch niet dat ik zo hard ga werken als gij. In het begin was het wel van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Een ambacht is intensief. Je moet er verstand van hebben. Van je klanten, het materiaal, de schoenen en sleutels, want dat is er ook bij gekomen", aldus een trotse schoenmaker.

Hij heeft mooie dingen meegemaakt in de 45 jaar dat hij in zijn zaak staat. "Er kwam een keer een vrouw bij me, helemaal overstuur. Ze was pas in de straat komen wonen en ze zou voor de kleinkinderen friet bakken. Maar met het schoonmaken van het frietmandje was iets losgegaan en ze kreeg het niet meer in elkaar gezet. Toen heb ik ernaar gekeken en na een kwartiertje kwam ze terug, toen had ik het gemaakt. Dat kostte niks, het was te leuk om te doen."

Over twintig jaar zou het ambacht uitgestorven kunnen zijn. Er zijn in Nederland zo'n 500 schoenmakers. Op dit moment zitten er maar 11 mensen op de opleiding, maar er zijn er 40 nodig om het aantal op peil te houden. "De vergrijzing slaat hard toe", bevestigt Jan. Saillant detail is dat het merendeel van de studenten vrouw is.