PSV verliest na discutabel doelpunt de topper van Ajax

PSV is er niet in geslaagd de koppositie te verdedigen. In eigen huis verloren de Eindhovenaren met 2-1 van Ajax. Vooral over het winnende doelpunt van de Amsterdammers zal nog lang nagesproken worden.

Het kan wel eens de grootste rel van het lopende eredivisieseizoen worden. Na 75 minuten schoot Noussair Mazraoui Ajax op een 2-1 voorsprong. Aan de goal zelf was niks opmerkelijks. De rechtsback schoot van grote afstand schitterend in de kruising.

Kort daarvoor was de bal over de zijlijn gegaan. Dit was niet gezien door scheidsrechter Danny Makkelie. De VAR moest er aan te pas komen. Op de beelden leek de bal helemaal over de zijlijn maar toch werd de goal goedgekeurd. Tot woede van heel PSV.

Tot dat moment was de wedstrijd in evenwicht en leek 1-1 ook de uitslag te gaan worden. Ajax was na ruim een halfuur op voorsprong gekomen via Brian Brobbey. Dat was ook een bijzonder doelpunt.

Geblesseerde doelpuntenmaker

De Ajax-spits was even daarvoor gaan zitten met een blessure en hij zou gewisseld worden. Met een laatste krachtinspanning wist de spits boven Mauro Junior te springen en de 1-0 binnen te koppen. Het was ook het laatste balcontact van de aanvaller die daarna gelijk werd gewisseld.

De topper had een doelpunt nodig. Het eerste halfuur was slaapverwekkend en saai, maar de wedstrijd ontbrandde na de openingstreffer.

Olivier Boscagli was voor rust al dichtbij de gelijkmaker maar hij stuitte op Remko Pasveer. De Ajax-doelman had bij die actie zelf niet door dat hij de bal tegenhield. PSV werd aanvallend sterker en dat betaalde zich al vrij vroeg in de tweede helft uit in een doelpunt.

Het was gelegenheidsspits Mario Götze die de Eindhovenaren naast Ajax zette. Hij deed dat op aangeven van Joey Veerman, die zijn eerste basisplaats in de competitie had.

Smet op topper

De wedstrijd was los. Beide ploegen kregen kansen en de 1-1 tussenstand was verdiend. Het leek dan ook te gaan eindigen in een gelijkspel totdat Mazraoui besloot van grote afstand uit te halen.

Over het schot van de Marokkaan kan alleen maar positief geschreven worden. Het doelpunt was misschien ook wel te mooi om af te keuren. Maar zo mag een VAR natuurlijk nooit kijken. Gezien de regels had de 1-2 van Ajax nooit mogen tellen.

Het is een zeer grote smet op de topper en natuurlijk de titelrace. Na het discutabele doelpunt was PSV van slag. Echte kansen kwamen er ook niet meer. Ajax speelde de wedstrijd vakkundig uit. Door de nederlaag verliest PSV de koppositie.

Ajax gaat over de Eindhovenaren heen en pakt door de overwinning een voorsprong van twee punten. Het seizoen is nog lang maar mocht PSV aan het einde van het seizoen twee punten te kort komen zal er nog worden teruggedacht aan deze wedstrijd.