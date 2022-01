Marianne Vos wint laatste wedstrijd voor de wereldkampioenschappen

Marianne Vos wint het NK veldrijden in Rucphen (foto: ANP / Bas Czerwinski).

Marianne Vos heeft zondag in Hoogerheide de Grand Prix Adrie van der Poel gewonnen. De veldrijdster uit Babyloniënbroek laat hiermee zien dat ze in vorm is. En dat is precies op tijd, want volgende week worden de wereldkampioenschappen gehouden in het Amerikaanse Fayetteville.

Marielle Bijlmakers Geschreven door