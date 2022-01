Omstreden Ajax-treffer tegen PSV maakt tongen los: 'Wat gebeurt hier?'

Screenshot VAR-moment.

Was de bal nou wel of niet over de zijlijn? Dat is dé vraag die arbiter Danny Makkelie met 'nee' beantwoordde. Hierdoor werd de 1-2 van Ajax goedgekeurd en verloor PSV de koppositie aan de Amsterdammers. Dit tot groot ongenoegen van de PSV-aanhang. Online maakt het besluit van de scheidsrechter de tongen los. Een bloemlezing.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...