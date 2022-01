PSV woedend over tegentreffer: ‘Ik ben hier doodziek van’

Roger Schmidt klaagt bij Danny Makkelie (Foto: ANP)

PSV verloor zondagmiddag met 2-1 van Ajax. Ondanks dat er meer dan 100 minuten gevoetbald werd ging het na afloop maar over één moment. De tweede Amsterdamse treffer had volgens de Eindhovenaren afgekeurd moeten worden.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Aanvoerder Marco van Ginkel was vlak na de wedstrijd duidelijk voor de camera’s van ESPN. “Het is schandalig. Je ziet toch dat die bal over de lijn is. Ik snap niet dat de VAR dit niet ziet. Ik ben hier doodziek van.” Trainer Roger Schmidt was in het veld al woedend tegenover de Arbitrage. Hij schreeuwde naar de vierde official dat ze net zo goed de schaal al aan Ajax konden geven. Op een wat rustigere toon reageerde hij na afloop. Al was hij niet van mening veranderd.

Wachten op privacy instellingen...

“Ik sta op gelijke hoogte met de grensrechter. Ik weet zeker dat de bal uit was. Ik heb het zelf gezien. Ik was al verrast dat hij niet vlagde maar ik rekende op de VAR. Dat die dan ook niet ingrijpt is ongelooflijk.” Cody Gakpo stond verslagen de media te woord. Ook de aanvaller had weinig begrip voor de beslissing. “Ik snap niet dat de goal wordt goedgekeurd. Zelfs de spelers van Ajax zeiden na het zien van de beelden dat de bal over de lijn was. Het voelt zo oneerlijk.”

"Het is heel moeilijk dit te accepteren"

Mario Götze sloot zich aan bij de woorden van zijn trainer en teamgenoten en voegde daar nog een extra klacht aan toe. “Het is duidelijk toch? Kijk naar de beelden. Het is heel moeilijk dit te accepteren.” “Het was sowieso een frustrerende wedstrijd. Er werd zoveel gepraat in het veld en er werd amper gevoetbald. Leuk dat er dan nog negen minuten blessuretijd komt maar dat hielp niet.” Tot slot reageerde ook scheidsrechter Danny Makkelie op het voorval bij de 1-2. Hij verdedigde de beslissing van de VAR. “Er is geen camerabeeld dat 100% uitsluitsel geeft. Je moet rekening houden met het feit dat de bal rond is. Dus een deel kan nog de rand raken. Maar ik geef toe dat het er alle schijn van heeft dat de bal over de lijn is.” “Ik moet uitgaan van mijn grensrechter en de VAR. De grensrechter zegt dat de bal nog in is en de videoscheidsrechter kan geen uitsluitsel geven. Dus blijft de 1-2 staan.”