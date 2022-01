Dode bij auto-ongeluk op Vleutstraat in Best

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision. Foto: Dave Hendriks/SQ Vision. Foto: Dave Hendriks/SQ Vision. Volgende Vorige 1/3 Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.

Bij een auto-ongeluk in Best is zondagavond een man overleden. Een vrouw, die ook in de wagen zat, raakte zwaargewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde in een flauwe bocht op de Vleutstraat, waar een auto tegen een boom botste.