Goede eerste helft is voor RKC uiteindelijk genoeg voor drie punten

RKC Waalwijk heeft in de strijd tegen degradatie hele goede zaken gedaan. Zondagavond won het in eigen huis van concurrent Fortuna Sittard. Met drie punten extra op zak is de ploeg van trainer Joseph Oosting geklommen naar plek twaalf op de ranglijst, met acht punten voorsprong op nummer zestien Sparta Rotterdam.

De wedstrijd in het Mandemakers Stadion in Waalwijk was al een paar minuten bezig toen er op het scorebord nog 0-0 stond. De spelers op het veld waren beter bij de les dan de bediener van dat scorebord, want al na tachtig seconden kwam RKC op voorsprong.

Het was een ware bliksemstart. Finn Stokkers lanceerde zichzelf. Nigel Lonwijk voorkwam dat Stokkers echt gevaarlijk kon worden, maar met het wegtikken van de bal leverde hij vervolgens een perfecte assist op Juriën Gaari. De rechtsback van de Waalwijkers schoot vervolgens makkelijk raak. Michiel Kramer zag dat al aankomen, want voor Gaari de bal tegen de touwen werkte stond de spits al te juichen op het veld.

Na een kleine twintig minuten spelen was er in de voorbereidende fase weer een belangrijke rol voor Stokkers. In een sprint hield hij meerdere Fortuna-spelers bezig, tegelijkertijd wist hij het overzicht te houden. Door de benen van een tegenstander legde hij de bal goed breed op Kramer. De spits wipte de bal behendig over de uitstormende Fortuna-goalie Michael Verrips.

Fortuna terug in duel

In de eerste helft had RKC genoeg mogelijkheden om de score verder op te laten lopen. Een derde doelpunt viel er echter niet. En daardoor werd het in de tweede helft nog even spannend, ook omdat RKC niet meer aan voetballen toekwam. Na twintig minuten in de tweede helft ging Mats Seuntjens naar de grond in het strafschopgebied, na contact met RKC-goalie Etienne Vaessen.

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük legde de bal op de stip. Vaessen op de lijn, Seuntjens achter de bal. Goede vrienden buiten het veld, nu oog in oog op een belangrijk moment. Seuntjens bleef rustig, hij schoot de strafschop vol overtuiging binnen: 2-1. Het was in wedstrijd twintig al de zesde strafschop die de Waalwijkers tegen kregen dit seizoen. Michael Kramer deed er overigens nog alles aan om het Seuntjens moeilijk te maken, maar het vernielen van de strafschopstip leverde hem alleen een gele kaart op.