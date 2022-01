112-nieuws: auto Oss in vlammen op • fout op fout bij vrachtwagenchauffeur

07.10

De vrachtwagenchauffeur die afgelopen weekend tegen de vangrail reed langs de A16 bij Zevenbergschen Hoek en in de cabine zijn roes lag uit te slapen, reed met een rijbewijs dat was ingevorderd. Dat maakte de politie maandagochtend bekend. De chauffeur had veel te veel gedronken, hij had een promillage van 1,95. Dat is bijna vier keer het maximum. Daarnaast had hij niet de verplichte rust genomen. De chauffeur kreeg diverse processen-verbaal.