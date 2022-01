112-nieuws: gaslek na werkzaamheden • 'Schietende man op straat in Tilburg'

11.15

Een man van 37 jaar uit Tilburg is zondagavond in die stad aangehouden nadat er bij de politie een melding binnenkwam dat er een man in de Sibeliusstraat aan het schieten was. Bij de aanhouding van de verdachte bleek dat hij een mes en een mogelijk vuurwapen bij zich had.

De 'verontrustende' melding kwam iets na negen uur zondagavond bij de politie binnen. Agenten vonden de man in de bosjes na tips van buurtbewoners.

Met getrokken wapens benaderden agenten hem. Agenten riepen hem toe dat hij zijn handen moest laten zien. Wat hij volgens de politie deed. Zo kon de man in de boeien worden geslagen en naar het bureau worden gebracht. Uit onderzoek is gebleken dat het wapen dat hij bij zich had een airsoftwapen is.