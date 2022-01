Coronanieuws: horeca en cultuur open tot tien uur 's avonds

07.30

De meeste olympiërs vertrekken woensdag richting China en zijn blij dat ze daarmee het risico om een coronabesmettting in Nederland op te lopen achter zich laten. Veel schaatsers zaten in quarantaine in eigen huis of verblijven al wekenvin een hotelkamer. Zoals Ireen Wüst het eerder al verwoordde, is er vooral angst nu nog besmet te raken.

"Al die corona-ellende maakt het wel lastig", zei Marcel Bosker in Heerenveen, waar hij afgelopen weekend zijn tweede nationale allroundtitel pakte. Hij had zelf ook even getwijfeld of hij wel mee zou doen aan de NK en vermoedt dat de afmeldingen van olympiërs vooral waren uit angst een besmetting op te lopen. De 25-jarige schaatser zit al ruim een week alleen thuis. "Ik ga nergens heen, ontmoet niemand en laat de boodschappen bezorgen."