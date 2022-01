Coronanieuws: kabinet beraadt zich in Catshuis op versoepeling coronaregels

00.25

Rijke landen die buitenlands verpleegpersoneel aantrekken om de omikrongolf op te vangen in ziekenhuizen, werken ongelijkheid in de hand. Dat zegt de International Council of Nurses (ICN), een federatie die 130 nationale verpleegorganisaties en 27 miljoen verplegers vertegenwoordigt, in een nieuw rapport. De rijke landen halen verpleegpersoneel uit landen als Nigeria of het Caribisch gebied met de belofte van hogere salarissen en een gestroomlijnde immigratieprocedure.