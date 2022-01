Coronanieuws: kinderen tot en met 12 alleen in quarantaine bij klachten

17.38

Bioscoopketen Pathé is blij met de vermoedelijke heropening van de bioscopen. Wanneer de maatregelen definitief zijn, zal de keten beginnen met het programmeren van de films.

"Uiteraard zijn wij blij dat we naar alle waarschijnlijkheid snel weer open mogen, daar hebben we sinds de sluiting in december enorm naar uitgekeken en op voorbereid", laat een woordvoerder weten in een reactie. Het is voor de organisatie nu nog even wachten op de toegestane openingstijden en capaciteit. "Zodra dat bekend wordt gemaakt, programmeert ons team alle films definitief in, en laten we onze bezoekers zo snel mogelijk weten welke films wanneer draaien en start de voorverkoop."