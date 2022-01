Efteling gaat nieuwe attractie en hotel bouwen, Spookslot wordt gesloopt

Attractiepark de Efteling in Kaatsheuvel trekt de portemonnee en gaat een nieuwe attractie en een nieuw hotel aan het park toevoegen. Dat maakte de Efteling maandag bekend. De nieuwe attractie komt op de plek van het Spookslot en het nieuwe hotel wordt gebouwd naast de ingang van het attractiepark.

De nieuwe attractie en het hotel gaan in 2024 open. De werkzaamheden beginnen nog dit jaar. In totaal zou de Efteling zo'n 75 miljoen investeren in het park.

Het Spookslot wordt na de zomervakantie gesloopt. Wat er in de plaats van het in 1978 gebouwde Spookslot komt, wil de Efteling nog niet prijsgeven. De nieuwe overdekte attractie komt tussen de Pardoes Promenade en de achtbanen Baron 1898 en Max & Moritz. De Efteling verwacht dat zo'n 1250 bezoekers per uur van de attractie gebruik kunnen maken.

Eerste werkzaamheden

Het nieuwe hotel naast de hoofdingang heeft zeven verdiepingen en krijgt 143 kamers. Daarnaast komen er in het hotel twee restaurants en een sauna. Volgens het attractiepark kunnen de bezoekers straks overnachten in het attractiepark. De voorbereidende werkzaamheden voor het hotel zijn al begonnen. De komende maanden worden eerst ondergrondse werkzaamheden verricht.

De Efteling zegt dat de uitbreidingen op het eigen terrein worden geplaatst, omdat bouwen buiten het huidige parkterrein meer financiële risico's en uitdagingen met zich meebrengt dan bouwen op het terrein.