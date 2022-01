Saïd Bakari dolblij na mirakel in de Afrika Cup: 'Mijn mooiste moment ooit'

Said Bakari (nummer 22) loopt het veld op namens de Comoren

De Comoren zijn een vulkanische eilandengroep in de Indische Oceaan tussen Mozambique en Madagaskar. Dat het land meedoen aan de Afrika Cup is al een wonder. Dat het ten koste van titelfavoriet Ghana doorging naar de knock-outfase had niemand durven dromen. Zeker niet RKC-verdediger Saïd Bakari die zijn jongensdroom alleen maar mooier ziet worden.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

“Ik besef het nog steeds niet”, vertelt Bakari aan de vooravond van de achtste finale. “We waren al debutant op dit toernooi maar dat we ook nog eens in de knock-outfase staan is helemaal nieuw. Het is een extra bonus.” De Comoren wonnen in de poule van Ghana en zaten toen in de wachtkamer. Totdat Sierra Leone een penalty miste. Op beelden valt te zien dat er daarna een groot feest losbarstte bij de selectie. Ook Bakari denkt graag terug aan dat moment.

"Ze hebben de hele nacht gefeest."

“Dat was het mooiste moment van mijn leven. Het was een groot feest. Ik dacht alles al meegemaakt te hebben rondom de kwalificatie maar dit overtrof alles.” De prestaties van het nationale elftal maakten ook wat los op het eiland zelf. “Ik kreeg filmpjes met feestende mensen op straat. Ook in Marseille en Parijs zijn mensen de straat op gegaan. Ze hebben de hele nacht gefeest.”

Wachten op privacy instellingen...

Terwijl de verdediger succesvol is op de Afrika Cup, is RKC juist zeer succesvol begonnen aan 2022. Bakari probeert het zoveel mogelijk te volgen. “Ik ben volgens mij de enige Afrikaan die naar RKC kijkt. Ik heb ook veel contact met mijn teamgenoten. We sturen onderling appjes met felicitaties. Dat is echt leuk.” Nu wacht voor de Comoren een wedstrijd tegen Kameroen. Een bonus maar ook een hels karwei. Zeker nu het elftal te maken heeft met corona. Er zijn meerdere besmettingen geconstateerd waardoor maandagavond een veldspeler op doel moet gaan staan.

"Ik ben te klein om op doel te gaan staan"

“In totaal zijn er zes spelers positief getest waaronder onze twee overgebleven doelmannen. We hopen dat er nog een wonder gebeurt en de testen toch niet positief zijn.” Maar die kans lijkt nihil en dus moet een veldspeler op goal. Bakari speelde bij RKC al op zo’n zes verschillende posities. Maar hij weet zeker dat een rol als keeper tegen Kameroen niet op de planning staat. “Ik ga niet keepen. Ik ben te klein om op doel te gaan staan. We moeten nog bekijken wie de beste optie is. Dat wordt pas op het laatste moment besloten.” Het avontuur lijkt dus normaal gesproken maandagavond te eindigen, maar Bakari weigert op te geven. “Op deze Afrika Cup gebeuren de gekste dingen. De titelverdediger is eruit en Gambia, dat voor het eerst meedoet, heeft ook al twee keer gewonnen. In 90 minuten kan van alles gebeuren, dus kunnen wij ook van Kameroen winnen.”