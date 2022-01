Hunted VIPS: Maartje Paumen en Kim Lammers als criminelen op de vlucht

Beeld uit trailer Hunted VIPS

Oud-hockeysters Maartje Paumen en Kim Lammers zijn op de vlucht. Maar voor wie is de grote vraag. Maartje en Kim zijn deelnemers aan het tv-programma Hunted VIPS. In het programma moeten duo's van bekende Nederlanders uit handen blijven van professionals. De leden van dat team zijn gespecialiseerd in het opsporen van voortvluchtige criminelen. Nou, veel succes dan maar Maartje en Kim!

"Het idee dat je de hele tijd achterna wordt achterna gezeten", vertelt Maartje Paumen in het radioprogramma WAKKER! De coach van hockeyclub Tilburg en Kim Lammers zijn vanavond te zien in de eerste aflevering van Hunted VIPS. Veel mag het duo niet zeggen. "Ik mag niets verklappen. Het is een gekke ervaring. Het idee dat je continu wordt bekeken en dat er overal camera's hangen is niet fijn", beschrijft Maartje. "Aan de andere kant was het wel supergaaf om samen met Kim op pad te gaan. Het was in ieder geval erg spannend. We hebben samen veel grote wedstrijden gespeeld op de Olympische Spelen en bij wereldkampioenschappen. Maar dit was toch een heel andere spanning. Bijzonder om te doen."

"We hebben nog niets gezien en zitten vanavond ook vol spanning op bank."

Vooraf bedacht het duo plannen om uit handen te blijven van de professionals. "Wat zouden we doen in bepaalde situaties. Maar eenmaal op de vlucht, dan kies je uit stress toch soms voor andere dingen." "We hebben mooie dingen meegemaakt", antwoordt Maartje cryptisch op de vraag van presentator Koen Wijn waar ze allemaal hebben geslapen. "Ik kan alleen zeggen dat het bijzonder was. Het is voor ons ook een verrassing op welke manier ze naar ons op zoek zijn gegaan. We hebben nog niets gezien en zitten vanavond ook vol spanning op de bank." Hunted VIPS is maandagavond om 20.25 uur te zien op NPO3.