Patiëntjes in Amphia Ziekenhuis krijgen vliegles van echte piloten

De kinderafdeling van het Amphia Ziekenhuis in Breda krijgt op 18 februari speciaal bezoek. Echte piloten komen die dag de jonge patiëntjes met behulp van een VR-bril leren hoe ze moeten vliegen. Deze levensechte ervaring moet de kinderen afleiden van hun problemen.

"Als ze een looping maken dan voelt dat ook echt zo!', vertelt Giel Baaij, vrijwilliger bij Pilots For Charity. "Ze beleven die op een veilige manier zoals een echte piloot. Dat vinden ze helemaal geweldig. Er was laatst een kind dat wel twintig loopings achter elkaar maakte."

"De ervaring is zo compleet mogelijk", vervolgt Baaij. "De piloot heeft dan ook zijn vliegkostuum aan, inclusief pet, en een stuurknuppel bij zich. Daarnaast nemen ze een echte vliegtuigtrolley mee, zo eentje waar normaal eten en drinken mee wordt geserveerd. Die is voorzien van een laptop, VR-bril en accu's. Alles wordt in het werk gesteld om de kinderen een mooie ervaring te geven zodat ze hun misère even vergeten."