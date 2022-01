Wachten op privacy instellingen... Veerpont bij Megen-Appeltern Volgende Vorige 1/2 Krijg het heen en weer: veerpontschippers zetten iedereen gratis over

Boos, zo niet woedend zijn de veerpontschippers van de stichting Maasveren die over de Maas varen tussen Noord-Brabant en Gelderland. De arbeidsvoorwaarden voor nieuwe werknemers worden versoberd en daarvoor komen ze nu in actie. Iedereen mag de hele week gratis de Maas over.

Floortje van Gameren Geschreven door

De actie is de zoveelste in een reeks. De schippers van de vijf pontjes over de Maas voeren al zo'n zes weken actie tegen de plannen van hun werkgever. Zo werden twee weken geleden alleen scholieren overgevaren en hebben de schippers ook een aantal keer geweigerd het werk op te pakken. De acties lijken aan dovenmansoren gericht want de werkgever houdt voet bij stuk: nieuwe werknemers betekent nieuwe arbeidsvoorwaarden.

"Splitsing op de werkvloer wil ik koste wat kost voorkomen."

De eis van de schippers is helder: behoud van de huidige cao en toekomstige collega's moeten onder dezelfde regeling blijven vallen. Nu dreigt een situatie te ontstaan waarbij nieuwe collega's onder versoberde omstandigheden hetzelfde werk moeten uitvoeren. "Dan krijg je een splitsing op de werkvloer. Dat wil ik koste wat kost voorkomen", zegt een geëmotioneerde Herman van Barneveld die met zijn pont op en neer vaart tussen Megen en Appeltern. De politiek is er zich inmiddels ook mee gaan bemoeien. De SP stelt Kamervragen en de gemeente Oss is druk op zoek naar een onafhankelijke onderhandelaar. De pontjes zijn namelijk cruciaal voor het gebied. Omrijden kost je al gauw een half uur tot drie kwartier extra.

"We lopen op ons tandvlees."