Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Pinpas gestolen nadat man wordt achtervolgd door groep mannen

In Tilburg is een man van zijn pinpas beroofd toen hij op weg naar huis was. Hij werd op de Piusstraat door een groep van acht mannen op fietsen en scooters aangesproken. Al snel ontstaat een grimmige sfeer. De overval gebeurde al in augustus maar de politie maakt het nu pas openbaar en toont beelden in Bureau Brabant.

Malini Witlox Geschreven door