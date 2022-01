Bijna alle mountainbikes gestolen bij oude wielerclub Mathieu van der Poel

Het bestuur van RSC de Zuidwesthoek zit met de handen in het haar. Dit weekend werd ingebroken in de fietsenstalling. Ongeveer dertig mountainbikes zijn weg. De kostenpost: 15.000 tot 20.000 euro. De wielervereniging is niet verzekerd. "We kunnen woensdagmiddag niet met de jeugd trainen."

Zaterdagochtend om twaalf uur stonden ze er nog. Een hele rij mountainbikes van het merk Giant Talon. Zondagochtend waren ze weg. Inbrekers wisten in de metalen fietsenstalling te komen.

"Aan de achterkant, uit het zicht. Ze hebben met een soort knabbelschaar een deel van de beplating opengesneden. Het was een klein gat maar genoeg om de fietsen er één voor één uit te halen", zegt penningmeester Marco van Eijkeren.

Eén fiets gevonden

Bij de naburige school hangen camera's, maar die sloegen niet aan omdat het te ver weg was en er dus geen beweging zichtbaar was. "We hebben uiteindelijk één fiets teruggevonden, achterin het bos, een paar kilometer verderop. De dieven moeten met een aanhanger of vrachtwagentje zijn geweest. Ze hebben een paar mountainbikes laten staan, waarschijnlijk hadden ze geen plek meer."

De racefietsen, sommige nog duurder dan de gestolen mountainbikes, lieten ze ongemoeid. "Daar is waarschijnlijk geen markt voor en naar mountainbikes is momenteel heel veel vraag", zo weet Van Eijkeren die aangifte heeft gedaan bij de politie. Hij hoopt dat de daders snel gepakt worden.

"Ik heb al op Marktplaats gekeken en ook andere verenigingen ingeseind. Zolang de fietsen niet terug zijn, hebben we een probleem. Iedere woensdagmiddag gebruikt de jeugd van zes tot twaalf jaar de fietsen. De komende training is geannuleerd. We kijken naar een alternatief. Misschien kunnen we fietsen huren. We gaan ook in gesprek met de gemeente of ze ons kunnen helpen. Sponsors vinden in deze coronatijd zal lastig zijn."