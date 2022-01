Top Oss wint van Jong AZ dankzij Kay Tejan

TOP Oss heeft maandagavond gewonnen van Jong AZ. Kay Tejan tekende in de 65e minuut voor de enige goal.

De eerste vijftien minuten waren weinig spectaculair, er werden weinig kansen gecreëerd door beide teams. Bij de eerste grote kans stuitte Jearl Margaritha op Jong AZ-doelman Reus. Later had Joshua Sanches van dichtbij nog een grote kopkans, maar hij schoot over.

In de tweede helft kwam Jong AZ goed uit de kleedkamer en kreeg verschillende kansen. Maar geen van die kansen werd ook benut. Uiteindelijk wist Oss te scoren. Door de winst heeft de club zes punten in vier dagen tijd bemachtigd.