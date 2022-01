Grootste drugsdumping ooit op Brabantse Wal ligt er na een jaar nog steeds

Bijna een jaar na de vondst, is een enorme dumping van drugsafval in natuurgebied De Brabantse Wal bij Bergen op Zoom nog altijd niet opgeruimd.

Dat schrijft Trouw.

'Drugsput'

Tien maanden geleden, eind maart, ontdekte boswachter Erik de Jonge de ‘drugsput’. Het zou gaan om de grootste drugsdumping die ooit in Nederland is gevonden. Via een ondergrondse put loosden criminelen langere tijd enorme hoeveelheden chemicaliën in de grond. De put zou zijn gevonden naast een drugslab. Inmiddels is bekend dat 2500 kuub grond in het natuurgebied verontreinigd is geraakt.

De eigenaar van het gebied, Brabants Landschap, en de omgevingsdienst maken ruzie over het saneringsplan en de opruimkosten.

Het drugsafval vol giftige stoffen sijpelt intussen verder de ondergrond van het bosrijke natuurgebied in. Geen van de partijen kan een klein jaar na de vondst vertellen wanneer precies wordt gestart met de sanering van de dumping.

'Complexe operatie'

De omgevingsdienst, die in opdracht werkt van de provincie, moet toezien op de sanering van de grond. Eerst moet een plan van aanpak van Brabants Landschap worden goedgekeurd.

De provincie laat weten dat het zo lang duurt omdat het een “complexe” operatie is. Volgens de provincie is moeilijk in te schatten hoelang gesaneerd moet worden om alles weer schoon te krijgen.

Speciaal schadefonds

Voor de opruimkosten draait normaal gesproken het Brabants Landschap op, van wie het gebied is. De natuurbeheerder kan bij een speciaal schadefonds terecht maar de maximale vergoeding per dumping is 25.000 euro. Dat is bij lange na niet genoeg voor dit soort grote lozingen. Niemand kan zeggen hoe groot de schade is.

Zes verdachten opgepakt

De politie heeft eerder zes verdachten aangehouden in verband met de vondst van een drugslab in natuurgebied de Brabantse Wal, bij Bergen op Zoom. Het zou gaan om een zogenoemde drugswasserij die is ontdekt naast een grote drugsput. In die put werden door criminelen chemicaliën geloosd. Of de verdachten daar iets mee te maken hebben wordt onderzocht.

