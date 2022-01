Ab Osterhaus: 'Carnaval? Het is te vroeg om daar ja of nee op te zeggen'

De persconferentie van dinsdagavond zou wel eens voor veel sectoren een goednieuwsshow kunnen worden. Theaters, musea en de horeca mogen weer open. Komt carnaval dan toch nog in het zicht voor de Brabander? Volgens viroloog Ab Osterhaus 'gaat het de goede kant op met de pandemie, maar is dat zeker nog geen garantie voor polonaises.

"De hele pandemie is natuurlijk begonnen met carnaval. Daardoor en met de vele mensen die terugkwamen uit de skigebieden zijn de eerste problemen begonnen. We zitten waarschijnlijk aan de staart van de pandemie. Toch is carnaval dan een evenement waar de verspreiding van het virus weer op de loer lig", vertelt viroloog Ab Osterhaus in het radioprogramma Wakker!

Volgens de viroloog is het zaak om de vinger aan de pols te houden. "We moeten de cijfers goed in de gaten houden. Wat gebeurt er? Zijn we over het hoogtepunt heen? Ik denk dat het nog te vroeg is om ja of nee te zeggen tegen carnaval."

Aan de cijfers is ook nog niet te zien dat de pandemie over het hoogtepunt heen is. "Carnaval is niet alleen voor jonge mensen. Iedereen viert het mee. Dan zou je zomaar een explosie van het omikronvirus kunnen krijgen. Dat zou voor mensen in de risicogroepen wel eens een groot probleem kunnen worden."