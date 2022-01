Groot spandoek bij NAC: vrienden helpen zieke Cor bij zoektocht donornier

Cor in het ziekenhuis.

'Wie kan Cor helpen?' Dat is de tekst op een groot spandoek dat vanaf nu elke thuiswedstrijd in het stadion van NAC hangt. Het gaat over de 41-jarige Cor Dufour uit Breda, die al vijftien maanden tevergeefs zoekt naar een donornier. Het gaat snel bergafwaarts met de suikerpatiënt en daarom schieten zijn voetbalvrienden nu te hulp.

Ronald Strater Geschreven door

"De nood is nu wel erg hoog, "vertelt een sombere Cor Dufour, vader van twee kinderen. "Als ik niet snel een donornier krijg, dan moet ik gaan dialyseren. Dat betekent drie tot vier keer per week naar het ziekenhuis." Dat is al lastig, maar je bent na elke behandeling ook nog eens een dag flink ziek. "Er moet snel iets gebeuren, want anders ben ik mijn leven kwijt." Dat laten zijn vrienden niet gebeuren en ze gaan Cor daarom helpen in de zoektocht naar een donornier. Een extra nier, want de huidige twee blijven zitten. Ook al werken die nog maar voor zeven procent. "We hangen een groot spandoek op bij de thuiswedstrijden van NAC", zegt vriend Jaimy Weijers over de te voeren actie. "Daarop staat de tekst 'Wie helpt Cor?', met een verwijzing naar de facebookpagina van de Stichting Doneer een Nier bij Leven. We hopen dat mensen de pagina bezoeken en dat het ze aan het denken zet. En dat iemand natuurlijk een nier afstaat aan Cor."

"Een kennis wilde doneren, maar liet ineens niets meer weten."

Cor is suikerpatiënt. Sinds zijn zestiende levensjaar tast die ziekte zijn nieren al flink aan. Naast het nierfalen heeft Cor nog meer problemen. Zo werden afgelopen week twee tenen bij hem afgezet vanwege een abces. Naast zijn gezinsleven, leidt zijn werk er ook onder. Het bemannen van de smartshop die hij in Breda heeft, wordt een moeilijk verhaal. "Een paar keer had ik bijna een donornier", vertelt Cor vanuit zijn ziekenhuisbed. "De eerste keer van een kennis, maar die liet na de onderzoeken ineens niets meer van zich horen. Het is geen punt als je niet meer wilt, maar laat dat even weten!" Ook zijn vrouw Rosita viel af. Alle seinen stonden in eerste instantie op groen, maar na uitgebreid onderzoek bleek zij toch niet geschikt als donor. Andere opties zijn er niet in de omgeving van Cor. "Terwijl het helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn met mijn bloedgroep", zo zegt hij. Die bloedgroep is A-negatief. "Ik moet net iemand treffen die wil."

Cor in betere tijden, links bovenin met roze shirt en donker jasje.

Daarom zoeken de voetbalmaten van Cor nu het grote publiek op. "We laten het spandoek bij NAC zo lang mogelijk hangen", zegt Jaimy Weijers. "Hopelijk is er weer publiek en komt het een keer op televisie. En als het niet werkt, moeten we wat anders verzinnen."

"Als mijn lichaam de donornier accepteert, wordt alles weer als vanouds."