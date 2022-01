Betaald voetbal weer met fans? Ticketapparaat van TOP Oss is afgestoft

TOP Oss hoopt vrijdag op veel fans in derby tegen FC De Bosch

TOP Oss is vrijdagavond de eerste Brabantse sportclub die weer fans mag ontvangen bij een wedstrijd. Tenminste als het kabinet vanavond bevestigt wat al is uitgelekt. TOP speelt dan de derby tegen FC Den Bosch. In de voetbalwereld is nu wel discussie over het aantal toegestane fans. “Wij zijn positief gestemd”, zegt Rianne Haegens van TOP Oss.

Uitgelekt is dat stadions voor één derde gevuld mogen zijn. De betaald voetbalclubs willen hun stadions minimaal voor twee derde vullen. Anders zou het niet rendabel zijn. In een verklaring zeggen alle 34 directeuren, inclusief Toon Gerbrands van PSV, dat de bezetting voor een derde voor komend weekend een optie is, maar dat er daarna snel opgeschaald moet worden. Komend weekend ligt de Eredivisie stil omdat er WK-kwalificatiewedstrijden zijn. In de Keuken Kampioen Divisie wordt wel gevoetbald. Vandaar dat spelers en staf van TOP Oss om zeven uur aan de buis gekluisterd zitten. “Het leeft enorm. Supporters en sponsoren houden nauw contact met ons”, zegt Rianne Haegens.

"Eerlijk gezegd hebben we het allemaal wel verdiend."

De stadions zijn sinds begin november gesloten voor fans, hun terugkeer leeft enorm. Ook in Oss, stelt Haegens. “Eerlijk gezegd hebben we het allemaal wel verdiend. De derby tegen Den Bosch is dan de kers op de taart.” Problemen om de wedstrijd met publiek te organiseren voorziet Haegens niet. TOP Oss heeft alle scenario’s klaarliggen. “We gaan uit van het meest positieve.” Stewards en beveiliging regelen op relatief korte termijn is geen probleem. “Iedereen staat te trappelen om weer bij de wedstrijden te zijn.”

“We moesten de printer nog wel even afstoffen.”