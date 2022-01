Brabantse boomkwekers pikken stukje van de Floriade in

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Boomkwekers Zundert pikken stukje Flevoland in tijdens Floriade

Op de Floriade die half april begint bij Almere, komt ook een stukje Brabant. Meer dan 100 bedrijven uit de boomteeltsector rond Zundert presenteren zich op een terrein van duizend vierkante meter aan de bezoekers van het evenement. En ook Vincent van Gogh is via 'Treeport Zundert' van de partij.

De wereldtuinbouwtentoonstelling wordt om de tien jaar gehouden. Met nog een kleine drie maanden voor de opening, bouwen duizenden ondernemers er een enorm park van 60 hectaren. Oftewel ruim 100 voetbalvelden groot. Het is nu nog guur en modderig op Kavel 015, de plek waar Treeport Zundert zich gaat presenteren. Het middelpunt van de 1000 vierkante meter is straks een blauw-geel-groene bank, ontworpen door drie ontwerpers van het bloemencorso.

"Ik ben echt supertrots."

"Het wordt een zitmeubel van vier meter doorsnee en drie meter hoog, geïnspireerd door het schilderij Starry Night van Vincent van Gogh", vertelt David Bömer van Treeport trots. "De bank komt vlak bij wat horeca en de bezoekers kunnen er hun drankje drinken, tussen Zunderts groen." Treeport Zundert werd zo'n tien jaar geleden opgericht als samenwerkingsverband tussen boomkwekers, leveranciers en adviseurs. En het is voor de eerste keer dat het meedoet aan de Floriade. Bömer: "Ik ben echt supertrots dat je op een wereldtuinbouwtentoonstelling een kavel met Zunderts groen mag inrichten voor een miljoenenpubliek."

Want als corona geen roet in het eten gooit, dan hoopt de Floriade tussen april en oktober in totaal 2 miljoen bezoekers uit de hele wereld te verwelkomen. "Ik hoop dat wij een onuitwisbare indruk kunnen maken", vertelt Bömer. En dat gaat waarschijnlijk nog lukken ook, want het Floriadeterrein wordt na de tentoonstelling het park van een compleet nieuwe woonwijk. De naam: Hortus. Het Latijnse woord voor tuin. Want het thema van de Floriade is 'Growing Green Cities', oftewel het verduurzamen van steden. En ook op dat gebied wordt er in Zundert meegedacht. David Bömer laat een buizenconstructie zien.

Hans Bömer van Treeport Zundert op de Floriade in Almere. (foto: Raoul Cartens)

"Dit is een model van een warmte-koude-opslag. In de winter sla je koud water op, dat je in de zomer gebruikt om te koelen. En in de zomer sla je warm water op om in de winter de stad te verwarmen. Met deze uitvinding kan dit ook bovengronds, waarbij er groen omheen wordt geplant om zo letterlijk en figuurlijk te vergroenen." Voorlopig is het Floriadeterrein in Almere nog een drassige boel, maar dat gaat er in de lentezon heel anders uitzien. "Best spannend. De voorbereidingen gaan goed en de eerste contouren komen nu echt uit de grond", glundert Bömer.

"Duizend vierkante meter Zundert, maar dan in Flevoland."