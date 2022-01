Massale toeloop van carnavalsvierders gevreesd door Carnavals Federatie

De Brabantse Carnavals Federatie (BCF) gaat woensdag rond de tafel zitten met de veiligheidsregio's over hoe om te gaan met carnaval. Voorzitter Rob van de Laar vreest dat grote groepen mensen naar de Brabantse steden komen en geen rekening houden met de anderhalve meter afstand.

"Carnaval op anderhalve meter is geen carnaval. Wat kun je nog organiseren?", zegt voorzitter Rob van de Laar. Volgens hem staat de overheid voor een groot dilemma: hoe ga je handhaven? "Vorig jaar waren de cafés dicht en was het niet zo moeilijk om carnaval te verbieden. Maar dit jaar zijn de kroegen open."

Van de Laar verwacht veel verklede mensen in de grote steden en is daar in deze situatie niet blij mee. "Ik kan daarover alleen maar mijn zorg uitspreken."