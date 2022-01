Jumbo ook op zondag open in Sprang-Capelle en dat ligt héél gevoelig

De Jumbo in Sprang-Capelle gaat voortaan op zondag open. En dat besluit heeft de tongen in het protestantse dorp flink losgemaakt. Waar sommigen de zondagsrust willen blijven koesteren, denken anderen dat het er toch ooit van moet komen. SGP -voorman Richard Tiemstra zinspeelt op een tegenbeweging. "Ik vind het onze plicht om ondernemers te steunen die op zondag wel dicht blijven. Je kunt je boodschappen ook ergens anders doen."

De kogel is door de kerk. Ook in Sprang-Capelle lijkt het gedaan met de ‘heilige’ zondagsrust. Die zondagsrust is een (protestants) Christelijke traditie, voor velen in het dorp nog altijd enorm belangrijk. Op straat en op Facebook is de Jumbo dan ook het gesprek van de dag. Het supermarkt concern krijgt complimenten dat ze het aandurven om op zondag open te gaan in Sprang-Capelle, maar ook veel negatieve reacties.

Ondernemer Flip van Tilborgh is helemaal niet te spreken over het besluit van Jumbo. “Dit grijpt er diep in, ik betreur dat zeer." Een andere dorpsbewoner stelt: “Het zal een keer moeten, ik ben zelf Christen. Ik ga zondags naar de kerk, maar je houdt het niet tegen."

De SGP wilde het met Jumbo bespreken, vertelt fractievoorzitter - én tegenstander van de openstelling - Richard Tiemstra. “We hebben contact gehad met het hoofdkantoor om onze zorgen uit te spreken. Contact via de mail, met iemand die hoog in de organisatie zit. Ze willen ook op zondag de klanten in Sprang-Capelle bedienen, was het antwoord.”