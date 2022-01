Auto botst op losgeschoten aanhangwagen, vrouw zwaargewond

Wachten op privacy instellingen... Foto: Johan Bloemers/SQ Vision. Foto: Johan Bloemers/SQ Vision. Volgende Vorige 1/3 Zwaargewonde bij ongeval in Someren

Op de Kanaaldijk Noord in Someren is dinsdagavond een zwaar ongeval gebeurd. Daar botste een auto op een vermoedelijk losgeschoten aanhangwagen vol witgoedapparaten. De aanhanger was op de verkeerde weghelft terechtgekomen.