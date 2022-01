Wildcrossers rijden natuurgebied aan gort: 'Ronduit asociaal'

‘Ronduit asociaal’ noemt boswachter Eric Schram het. Wildcrossers op quads hebben een stuk nat hooiland in natuurgebied Sang en Goorkens bij Mierlo helemaal verwoest.

“Ik vind het nogal asociaal dat er zo met de natuur omgegaan wordt. Op de paden in dit natuurgebied mag sowieso niet gereden worden. De kwetsbare weides gebruiken als crossbaan om met je quad op te rijden is al helemaal niet de bedoeling”, vertelt de boswachter.

Het vernielde hooiland is volgens Erik extra kwetsbaar. “We maaien dit stuk grond zelf en daar gebruiken wij speciale grasmaaiers voor die geen bandensporen achterlaten. Die sporen zorgen voor grote schade aan dit stuk natuur."

"In de lente staan natte hooilanden in bloei met orchideeën en andere zeldzame bloemen. Dan zijn er ook veel verschillende soorten vlinders die genieten van de zoete nectar van de bloemen. Op de stukken waar gereden is, groeit dit voorjaar helemaal niks meer.”