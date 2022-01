Moordzaak Heidy Goedhart in de herhaling: 17,5 jaar cel geëist tegen Wim S.

Heidy Goedhart (archieffoto)

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 17,5 jaar geëist tegen Wim S. uit Kaatsheuvel voor de moord op zijn vriendin Heidy Goedhart. De advocaat-generaal sprak woensdag in het hof in Den Haag van 'een gruwelijke moord' en 'en laffe daad'. Het hof gaf hem eerder 20 jaar cel, maar de Hoge Raad vernietigde die uitspraak.

