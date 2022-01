Misdaadpodcast over de martelcontainer: 'Ik dacht dat het broodje aap was'

De martelkamer in Wouwse Plantage (Foto: politie).

Misdaadverslaggever Jan Meeus onderzoekt in de NRC-podcastserie Cocaïnekoorts welke rol de martelcontainer in de Wouwse Plantage speelde in de internationale cocaïnehandel. “Ik dacht dat het een broodje aap was.”

Centraal in de serie staat de man achter de martelcontainer: Roger P. uit Rotterdam, bijnaam 'Piet Costa'. “Hij was een dertien-in-een-dozijncrimineel die bekend stond als iemand die niets moest hebben van geweld”, vertelt Meeus. Hij vraagt zich daarom af hoe deze man kon uitgroeien tot het kopstuk van de internationale cocaïnehandel. Piet Costa was een tijd actief in de wereld van de synthetische drugs: speed en xtc. Ook werd hij twee keer opgepakt voor een gewapende overval. Meeus ontdekt dat hij, na zijn gevangenschap, in contact kwam met handlangers van Samir ‘Scarface’ Bouyakhrichan. 'Scarface' staat bekend als de grootste cocaïnesmokkelaar uit West-Europa. In 2010 was hij betrokken bij een schietpartij op een woonwagenkamp in Breda, waarbij de 12-jarige Danny Gubbels om het leven kwam. Zijn vader John zou een grote partij cocaïne hebben gestolen. In 2014 werd ‘Scarface’ zelf geliquideerd.

“Het probleem lijkt opgelost, maar op een of andere manier escaleert het.”

Als Costa's compagnon Ali Reza D. honderd miljoen euro van hem heeft gestolen, wordt die hardhandig op een stoel gezet. Uiteindelijk betaalt hij zestig miljoen euro terug. “Het lijkt opgelost, maar op een of andere manier escaleert het.” Er worden namelijk plannen gemaakt voor een martelcomplex in Wouwse Plantage. “Op 8 april stuurt Piet: ‘Ik ben hier normaal niet van, maar deze wil ik zelf wel behandelen’.” De befaamde foto van een tandartsstoel met riemen aan de armleuningen en de voetensteun wordt meegestuurd via EncroChat.

"Via via hoorde ik geruchten uit het criminele circuit over een martelkamer."

Op dat moment werkt Meeus voor dagblad NRC heel intensief aan een verhaal over het EncroChat-onderzoek. De politie kijkt namelijk sinds begin april live mee via de chatapp. “Via via hoorde ik geruchten uit het criminele circuit over een martelkamer. Ik kon het toen niet goed plaatsen en dacht dat het een broodje aap was.” Een onderzoek naar sportschoolhouder Robin van O. leidt de politie naar de loods aan de Julianaweg in Wouwse Plantage. Op 22 juni doet de politie een inval, nog voordat de martelcontainer in gebruik is genomen. “Als agenten daar een kijkje nemen, zien ze een container staan. Ze vragen zich af of dit dezelfde is uit de EncroChat-berichten.” De politie-inval in de martelkamer:

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt dit gerucht uiteindelijk in een persbericht. Het blijkt dat Piet Costa de sportschoolhouder de opdracht gaf om de container in te richten met geluidsisolerende platen en handboeien aan het plafond en op de vloer. Een schreeuw om hulp zou er onhoorbaar zijn geweest, concludeert een geluidsonderzoek later. Costa en de sportschoolhouder worden aangehouden. Onlangs heeft het OM de maximale gevangenisstraf van zeventien jaar en negen maanden geëist tegen Costa. De zaak tegen de sportschoolhouder is geschorst, omdat hij terminaal is. Cocaïnekoorts II: het verhaal achter de martelcontainer is vanaf vandaag te beluisteren via NRC Audio. Vanaf 2 februari verschijnt de podcast wekelijks op diverse streamingsdiensten, zoals Spotify en iTunes.