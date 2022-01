Ennatuurlijk rekent onterecht extra kosten voor stadsverwarming

Archieffoto: Karin Kamp

Energieleverancier Ennatuurlijk in Eindhoven heeft jarenlang onterecht extra kosten in rekening gebracht bij duizenden woningen die zijn aangesloten op stadsverwarming. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch geoordeeld. Het gaat om 24.650 huizen in Tilburg en 5600 huizen in Eindhoven. Bewoners moeten het te veel betaalde geld zelf terugvragen.