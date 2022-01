Muurschildering van struisvogel beklad met tag: 'Dit is echt niet tof'

De muurschildering met de 'illegale' tag.

Het jaar begon juist zo goed voor illustrator Paul Watty uit Tilburg. Zijn gigantische struisvogel voor Brouwerij 't IJ aan de Karrestraat in Tilburg werd genomineerd voor een prestigieuze streetartprijs. Toch werd hij onaangenaam verrast door een handtekening of ‘tag’ van iemand anders op zijn muurschildering. Het ging om de initialen SWR. "Dit is gewoon echt niet tof.”

Edita Saakian & Omroep Tilburg Geschreven door

Paul Watty is een bekende in de graffitiscene. Hij is teleurgesteld maar weet dat dit erbij hoort. Hij denkt dat het om jonge mensen gaat uit Reeshof en Breda. “Dit is onderdeel van graffiti maar er zijn wel regels. Tags hoor je niet te plaatsen op andermans werk.”

"We hebben dezelfde interesses, dus waarom zou je elkaar niet aanmoedigen en versterken?"

In de tijd dat Paul Watty zich bezighield met graffiti was er niet veel concurrentie tussen andere andere groepen. “Vroeger waren Brabant, Limburg en Zeeland altijd één team. Mensen van boven de rivieren snapten daar niets van omdat dat heel uniek was.” Hij hoopt dat dat nog steeds zo is en komt graag met de daders in contact om te praten. “Er is geen haat vanuit mij verder. Het lijkt me zelfs best leuk om eens samen graffiti te spuiten. We hebben dezelfde interesses, dus waarom zou je elkaar daar niet in aanmoedigen en versterken?” Na de nominatie heeft zijn muurschildering behoorlijk wat aandacht gekregen. Paul denkt dan ook dat de daders zo een graantje mee willen pikken. Pauls positiviteit laat zich in ieder geval niet overschaduwen. Hij is nog steeds erg trots op de nominatie en hoopt Tilburg op de kaart te zetten op het gebied van muurschilderingen. “Ik sta met mijn werk tussen grootheden uit de hele wereld waar ik eigenlijk niet tegenop kan. Dit zijn echt mensen die naam hebben gemaakt met hun muurschilderingen. Nu staat de mijne daar ook tussen. Dat is niet normaal.”

“We krijgen veel steunbetuigingen maar helaas geen tips.”

De zoektocht is nog in volle gang. Op een oproep van PizzaBar Rijslust, waar de muurschildering op staat, kwam veel reactie. “Helaas weten wij ook niet meer op dit moment. We krijgen veel steunbetuigingen maar helaas geen tips,” laat Rosanne Janssen van de pizzabar weten. Inmiddels is er aangifte gedaan en staat een pot latex klaar om de initialen mee weg te halen.