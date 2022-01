'Mamma, wat doe jij eigenlijk om de wereld beter te maken?' Nou, dit dus

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Vluchtelingenmoeders op Lesbos krijgen hulp uit Eindhoven

“Wij hebben het hier in Nederland zo goed”, zegt de Ilse de Graaf uit Eindhoven als ze uitlegt waarom ze mee gaat helpen om een vluchtelingenkamp te bouwen op het Griekse eiland Lesbos. Een directe vraag van haar tienerdochter gaf uiteindelijk de doorslag: “Mamma, wat doe jij eigenlijk om de wereld beter te maken?”

In de reiskoffer die Ilse de Graaf op 4 maart meeneemt naar Griekenland zit bepaald geen vakantiekleding. De Eindhovense neemt vooral stevige werkkleding mee. Samen met zes vriendinnen gaat ze op het Griekse eiland Lesbos een nieuw vluchtelingenkamp opbouwen, speciaal gericht op jonge gezinnen en zwangere vrouwen. “Het wordt echt handen uit de mouwen steken.”

"Ik wilde iets meer doen dan alleen geld doneren.”

“Om politieke redenen is er in het bestaande vluchtelingenkamp op Lesbos steeds minder mogelijk”, zegt Ilse de Graaf. “Vluchtelingen zitten daar feitelijk opgesloten, met weinig uitzicht op een toekomst. Daar wil de organisatie ‘Because We Carry’ iets aan doen.”

Foto: Jorinde van Hooff Fotografie.

Ilse hoorde van de organisatie via een collega van Afghaanse afkomst. “Ik wilde iets meer doen dan alleen geld doneren. Ik heb mijn gegevens achtergelaten op de website van die organisatie, maar toen er een mailtje kwam met de mededeling dat ik mee mocht, was het toch even schrikken.” Zes vriendinnen bleken meteen bereid om mee te gaan.

"We gaan iets heel moois neerzetten zodat die mensen straks een fijne plek hebben.”

De zeven vrouwen haalden in korte tijd het streefbedrag dat nodig is voor hun missie bij elkaar. “Dat geld gebruikt de organisatie onder andere voor voedsel- en kraampakketten. Het is zeker niet voor ons”, benadrukt Ilse de Graaf. “We betalen onze eigen reiskosten.” Voorlopig weten ze alleen dat ze op Lesbos ingezet zullen worden voor de opbouw van het nieuwe kamp. “Misschien zien we de vluchtelingen zelf wel helemaal niet, maar gaan we wel iets heel moois neerzetten zodat die mensen straks een fijne plek hebben.”