Martelcontainer: verdachten zeggen dat ze van niets wisten

Een aantal verdachten die hebben geholpen bij de inrichting van de loods met de martelcontainer in Wouwse Plantage, houden vol dat zij niet wisten aan welk project zij meewerkten. Het Openbaar Ministerie gelooft dat niet. In de loods in Wouwse Plantage stonden zeven zeecontainers, die volgens het OM klaar werden gemaakt om criminele rivalen van drugsbaas Roger P. met de bijnaam Piet Costa gevangen te houden en te martelen.

Woensdag begon de rechtbank in de bunker in Amsterdam-Osdorp aan de inhoudelijke behandeling van de zaak waarin naast de 50-jarige hoofdverdachte Roger P. (50) nog tien mannen terechtstaan. De strafzaak tegen een elfde, prominente medeverdachte, Robin van O. (40), is voor onbepaalde tijd uitgesteld, omdat hij ernstig en volgens zijn advocaat terminaal ziek is.

Piet Costa zou verwikkeld zijn geweest in een onderwereldconflict dat draaide om miljoenen euro's. Hij zou plannen hebben gehad om meerdere vijanden te gijzelen, te folteren en te doden. De politie kreeg lucht van zijn activiteiten in Wouwse Plantage na de justitiële kraak van cryptoservice EncroChat, die geliefd was bij criminelen. Politie en justitie konden zo een tijd lang allerlei vermoedelijke criminelen live volgen.

Camera's

De bende van P. had ook een loods in Rotterdam, waarin onder meer snelle auto's waren gestald, die zouden worden gebruikt voor ontvoeringen.

In de loods in Wouwse Plantage plaatste de politie stiekem camera's, om te registreren wie er wat deed. Diverse verdachten kwamen daarbij in beeld. In de martelcontainer stond een oude tandartsstoel, waarop slachtoffers konden worden vastgebonden om te worden gemarteld. De politie vond ook een groot aantal gereedschappen die gebruikt konden worden als martelwerktuigen. Andere containers hadden een chemisch toilet en waren ingericht als cel.

Tandartsstoel

De vermoedelijke handlangers zeggen dat ze niet wisten waaraan zij meewerkten. Zo zouden zij bijvoorbeeld de tandartsstoel nooit hebben gezien. Volgens het OM wijzen de beelden anders uit.

De rechtbank heeft zes dagen voor het proces uitgetrokken. Vorige week eiste het OM in een grote drugszaak in Rotterdam zeventien jaar en negen maanden tegen drugsbaas Roger P. De man zegt vrijwel niets.

Het proces rond de containers gaat op 2 februari verder. De strafeisen worden verwacht op 7 februari.

LEES OOK:

Een martelkamer, onderwereldcellen en tassen vol poen: de onvoorstelbare werkelijkheid in 2020

Martelcontainer Wouwse Plantage: wie moest er worden opgesloten?