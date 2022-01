Topambtenaar betaalt te veel gedeclareerde autokosten terug

Topambtenaar Marcel Bijnen van de provincie heeft zeven keer gebruik gemaakt van een dienstauto zonder dat dat mocht. Hij betaalt de te veel gedeclareerde kosten van die zeven ritten terug en hij krijgt een aantekening in zijn personeelsdossier.

De kwestie leidde in november tot veel ophef in Provinciale Staten die er drie uur over vergaderden. De provinciaal directeur zou voor 376 ritten in totaal 36.000 euro ten onrechte hebben gedeclareerd.

Terughoudendheid

Bureau Hoffmann deed onderzoek naar het gebruik van de dienstauto door de directeur sinds zijn aantreden in 2017. Uit dat onderzoek bleek dat zeven van die 376 ritten niet ten dienste waren van de provincie. Bijnen gebruikte de auto enkele keren om van en naar zijn huis in Bleskensgraaf in Zuid-Holland te gaan.

In november verweten Provinciale Staten vooral oud-gedeputeerde Christophe van der Maat en zijn juridische afdeling dat zij tijdens het sollicitatiegesprek met Bijnen niets over het gebruik van een dienstauto hadden vastgelegd. Er werd alleen mondeling afgesproken dat hij er terughoudend gebruik van zou maken. De ritten naar zijn huis vonden Provinciale Staten niet vallen onder het begrip terughoudend.

'Passende maatregelen'

Gedeputeerde Staten keuren de onterechte kilometerdeclaraties af. In november wilde het college nog geen maatregelen, maar nu het onderzoek klaar is vinden ze dat er passende maatregelen moeten worden genomen. De algemeen directeur heeft uit eigen beweging al toegezegd dat hij de kosten terugbetaalt. Ook worden de ten onterechte gedeclareerde ritten in een aantekening verwerkt in het dossier van de ambtenaar.

De afspraken over het gebruik van de dienstauto zijn inmiddels vastgelegd en Gedeputeerde Staten gaan in de toekomst scherp controleren of die afspraken worden nagekomen.

