Man steekt rijbaan van A50 over na ongeluk en wordt aangereden

De snelweg A50 is woensdagavond dicht in de richting van Oss. Tussen Sint-Oedenrode en Eerde is een ongeluk gebeurd waarbij twee auto's waren betrokken.

De bestuurster van de ene auto kwam door de botsing in de sloot terecht. Zij bleef ongedeerd. De andere auto ramde de vangrail. De bestuurder van die auto stapte daarna uit. Om onduidelijke reden besloot hij over de vangrail te klimmen en de snelweg over te steken. Hij werd vervolgens op de andere rijbaan aangereden door een andere automobilist.

De man raakte wonder boven wonder niet ernstig gewond en is in stabiele toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Omleiding

De weg is in beide richtingen dicht. In eerste instantie werd de weg naar Oss dichtgezet, later is ook de rijbaan naar Eindhoven afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. Weggebruikers richting Eindhoven kunnen de borden Den Bosch volgen vanaf knooppunt Paalgraven (A59, A2). Automobilisten naar Nijmegen volgen de borden Den Bosch/Oss (A2, A59).

De afhandeling van het ongeval duurt tot laat in de avond, aldus Rijkswaterstaat.