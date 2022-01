Amateurwedstrijden mogen weer, maar veel spelers zitten in quarantaine

MO13-3 van OJC Rosmalen hopen snel weer een wedstrijd te spelen.

Door de versoepelingen staan dit weekend de eerste amateurwedstrijden op de planning. Maar het volgende probleem dient zich aan. Vanwege het hoge aantal besmettingen kampen veel voetbalteams met uitval van spelers, waardoor ze genoodzaakt zijn hun wedstrijd af te zeggen. "We schatten dat uiteindelijk zo'n twintig procent van de wedstrijden niet door kan gaan", aldus Ron Dillen, voorzitter van vv UNA Veldhoven.

Dat gaat om zowel afmeldingen binnen de club, als van tegenstanders. "Binnen de leeftijdscategorie proberen teams elkaar te helpen, maar we verwachten nog verschillende afmeldingen bij teams waar dat niet lukt", aldus Dillen. Ook bij OJC Rosmalen loopt de teller van uitgevallen teams nog op. Een flinke domper volgens wedstrijdsecretaris René de Werdt. "Ze hebben er naartoe geleefd. Tegen de eigen teams hebben ze al drie of vier keer gevoetbald, dat is niet meer interessant.”

“Buiten de deur spelen is een hele happening.”

Dat beaamt Marco Smolders, trainer van MO13-3. “Ze vinden het toch wel het leukste om tegen andere meiden te spelen.” Het is een fanatiek team met jonge meiden, die pas 10 of 11 jaar oud zijn. “Ze spelen sinds kort op een groot veld. Het is een echt team geworden.” Spelen tegen teams van andere clubs geeft echt meerwaarde, legt Cindy Stump uit. Zij is clustercoördinator van JO9 en JO10 bij de club. “Die teams kijken uit naar het buiten de deur spelen, het liefst met kleedkamers en douches. Met elkaar in de auto naar de uitclub is een hele happening. In deze leeftijd is dat nog nieuw en vinden ze dat supermooi.” Een wedstrijd afzeggen doe je dan ook niet zomaar volgens haar. “Dan weet je dat er aan de andere kant een team baalt.”

“Grote kans op blessures.”

Wie ook nog een week langer moeten wachten op een wedstrijd zijn de jongens van JO14-1 van BSV Boeimeer in Breda. Te veel spelers hebben corona of zitten in quarantaine. “Mijn zoon baalt flink dat hij thuis zit. Het is best wel een fanatiekeling”, vertelt coach Karin de Nijs. Toch liggen daardoor ook blessures op de loer. “Ze hebben door de besmettingen twee weken niet getraind. Ze zijn allemaal enthousiast en gaan er vol in, maar de spieren zijn het niet meer gewend.” Ook het G-elftal van de club speelt niet. “Ze zijn bang om te spelen, met grote kans op blessures”, legt voorzitter Richard Breedijk uit.

“We hebben maar zeven spelers.”

Met een groot aantal besmettingen op scholen, is het niet heel verrassend dat veel teams niet kunnen spelen. Toch zijn het niet alleen jeugdteams die dit weekend niet aan de bak kunnen. Ook verschillende volwassenteams moeten de wedstrijd afzeggen. Bijvoorbeeld de eerste damesteams van BSV Boeimeer in Breda en ODC in Boxtel. Ook dames 2 van het Bredase vv Baronie speelt zondag niet. “Er zijn maar zeven mensen zeker aanwezig. Een aantal teamleden wacht nog een test af, maar had al wel een positieve zelftest. En we hebben een aantal blessures”, legt aanvoerster Pauline Benneker uit. Wedstrijdsecretariaten en voorzitters van verschillende clubs denken dat de komende weken nog wel vaker wedstrijden niet gespeeld kunnen worden. Toch overheerst de opluchting dat het eindelijk weer mag: “We kunnen niet wachten weer het veld op te mogen.”

De afmeldingen bij Dames 2 van vv Baronie in Breda stromen binnen.