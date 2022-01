Geen WK voor Mathieu van der Poel: 'Hij netflixt en leest een boekje'

Na drie wereldtitels op rij zal Mathieu van der Poel zondag de regenboogtrui niet nogmaals kunnen aantrekken. Vanwege een slepende rugblessure doet hij niet mee aan het WK veldrijden. Dat raakt hem. Vader Adrie: “Het doet hem zeer dat hij zijn trui niet kan verdedigen."

Het is de eerste keer sinds 2011 dat alleskunner VDP geen acte de présence geeft op het WK van zijn geliefde veldrijden.

En dat is wennen, erkent vader en eveneens oud-wereldkampioen Adrie tegen de NOS. “Mathieu mag niet veel. Hij ligt vooral op de bank. Een beetje netflixen, misschien een boekje lezen. Het doet hem zeer dat hij zijn trui niet kan verdedigen."

Knieoperatie

Van der Poel kampt met een langdurige blessure aan zijn rug en is twee weken geleden bovendien aan zijn knie geopereerd. Het was het goede moment ervoor, omdat hij toch een paar maanden uit de roulatie is.

Allemaal vanwege een zwelling in een tussenwervelschijf in zijn rug. Niet alleen door zijn val op de mountainbike tijdens de Olympische Spelen in Tokio, maar ook door alle voorgaande valpartijen, stelt Van der Poel senior. Als ervaringsdeskundige kan hij het weten.

Ongezond

"Als je renner bent, is het altijd zo dat als je niets breekt, je gewoon weer opstapt en doorgaat. Maar laten we wel wezen: het is ongezond als je met zestig kilometer per uur tegen de grond kwakt en daarna nog doorfietst. Op een gegeven moment houdt het op."

Wrang is dat ook zijn andere zoon, David, momenteel niet kan veldrijden. Ook hij zit thuis met rugklachten. "Bij David is het een ontsteking. Er is een scan gemaakt in september 2020. Daar hebben ze onlangs nog eens naar gekeken omdat hij last bleef houden en daaruit kwam dat ook hij moet rusten."

Corné van Kessel

Wanneer Mathieu weer op de wedstrijdfiets terugkeert, kan Van der Poel niet zeggen. "Zijn ploeg bekijkt het rustig. Ze willen er bewust geen datum op plakken. Hem is aangeraden helemaal niets te doen en dat doet hij nu. Voordat hij weer helemaal op niveau is, ben je toch al gauw twee of drie maanden verder."

Daar waar geen enkele Van der Poel zijn opwachting maakt op het WK in het Amerikaanse Fayeteville, is het zondag aan Veldhovenaar Corné van Kessel om de Brabantse eer hoog te houden. Bij de vrouwen is Marianne Vos zaterdag de topfavoriet.