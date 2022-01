Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Overval op werklui in Waalwijk, twee verdachten aangehouden

In de Eerste Zeine in Waalwijk zijn donderdagmiddag mensen overvallen die bezig waren met graafwerkzaamheden. De melding kwam kort na halftwee binnen bij de politie. Agenten hebben in de omgeving van de overval twee verdachten aangehouden.

Volgens de politie is er niets buitgemaakt. De daders hadden het vermoedelijk voorzien op het horloge van een van medewerkers. Het slachtoffer zou in de bestelbus zijn overvallen. De verdachten zijn naar het politiebureau gebracht. De politie doet verder onderzoek.