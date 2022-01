Ranomi is een echte Brabander geworden: 'Haar deur staat altijd open'

Zwemcoach Jacco Verhaeren en oud-topzwemster Maud van der Meer roemen Ranomi Kromowidjojo en vinden dat ze behoorlijk verbrabantst is. Bijna 14 jaar geleden kwam de toen 17-jarige zwemster uit het Groningse dorp Sauwerd naar Eindhoven. Tegenwoordig woont ze in Aalst bij Eindhoven. “En de deur staat altijd open, typisch Brabants”, zegt Maud van der Meer uit Uden.

Kromowidjojo legde in het zwembad in Eindhoven het fundament voor een fantastische carrière met drie gouden medailles op de Olympische spelen, 17 wereldtitels en 24 Europese titels en tal van andere prestaties en prijzen.

Toen ze in 2008 verhuisde werd Jacco Verhaeren uit Eindhoven haar coach. “Dat was voor haar best wel een stap, maar ik denk dat ze het goed opgepakt heeft en na al die jaren met heel veel plezier hier woont.”

Hoewel Kromowidjojo al zo lang in Eindhoven zwemt en in Brabant woont is aan haar tongval weinig Brabants te horen. “Maar haar mentaliteit, die ze van huis uit heeft meegekregen, past goed bij de Brabantse”, stelt Verhaeren die haar thuis vindt horen in het rijtje grootheden als Pieter van den Hoogenband en Inge de Bruijn.

Vooral haar flexibele ‘mindset’ en het vermogen om zich makkelijk aan te passen, zijn volgens haar oud-coach typerend voor een Brabander. “Niet moeilijk doen en er gewoon voor gaan.”