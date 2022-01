Anne-Marie Fokkens gaat darts presenteren, rol voor Arjan van der Giessen

Anne-Marie Fokkens (Foto: Facebook)

Anne-Marie Fokkens en Arjan van der Giessen worden vanaf maart de Brabantse gezichten bij de dartsuitzendingen op Viaplay. Deze streamdienst heeft de dartsrechten van RTL overgenomen. Anne-Marie uit Son en Breugel wordt de eerste vrouwelijke presentator bij het darts. Arjan is 'een grote naam' in de dartswereld en hij stapt over van RTL naar Viaplay. Hij neemt de spelersinterviews voor zijn rekening.

"Ik denk dat het voor veel mensen een verrassing zal zijn dat ik een dartsprogramma ga presenteren", zegt Anne-Marie in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant. Anne-Marie werkte in het verleden onder meer voor Omroep Brabant, Ziggo Sport en het Algemeen Dagblad. "Ik heb het voetbal gedaan bij Ziggo Sport en Sport Updates bij RTL 7. Ik ben sowieso gewend om over allerlei onderwerpen te kletsen." Op donderdag 3 maart neemt Anne-Marie voor de eerste keer de presentatie van de dartswedstrijden bij Viaplay voor haar rekening. Ze wisselt de presentatie af met Koert Westerman. "Verder zit er natuurlijk voldoende kennis van het darten aan tafel." En die kennis zit niet alleen aan tafel. Tussen de dartswedstrijden door wordt er regelmatig geschakeld naar Arjan van der Giessen uit Empel. Hij komt over van RTL en gaat voor Viaplay de darters interviewen en de wedstrijden analyseren. Arjan presenteert op zondag bij Omroep Brabant het sportprogramma Zuidtribune. "Arjan is een echte topper. Waar ik nog veel van kan leren", zegt Anne-Marie.