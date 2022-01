Saïd Bakari beleefde avontuur met zwart randje op de Afrika Cup

RKC-speler Saïd Bakari leefde de afgelopen weken zijn grote droom. Met de Comoren, waar hij vandaan komt, bereikte hij de achtste finale van de Afrika Cup. Een sportief hoogtepunt, maar het avontuur heeft wel een zwart randje.

Voorafgaand aan de wedstrijd met Kameroen kwamen acht mensen om het leven in het gedrang bij de entree van het stadion. "Een mooi avontuur, maar achteraf waren er veel emoties", zegt de verdediger in Brabant Vandaag.

Tot ieders verrassingen bereikte debutant de Comoren de achtste finale, maar daar ging het tegen gastland Kameroen mis in een bizarre wedstrijd. "Twee van onze keepers waren positief getest op corona en derde was geblesseerd. Bij ons stond een speler tussen de palen. Die heeft het goed gedaan. Bovendien kwamen we al na zeven minuten met tien man te staan. We hebben alles gegeven en het als team uitstekend gedaan. Het was een mooie ervaring." De wedstrijd tegen Kameroen ging met 2-1 verloren.

De spelers op het veld wisten op dat moment nog niet welk drama zich voor de wedstrijd had afgespeeld. "We hoorden pas achteraf wat er was gebeurd. Er waren veel emoties en we leven mee met de getroffen families."

Los van het tragische voorval zijn de inwoners van de Comoren apetrots. "We hebben aangetoond dat we van iedereen kunnen winnen."

Zondag 6 februari staat voor RKC een belangrijke wedstrijd tegen buurman Willem II op het programma. "Het is geen Kameroen, maar wel een heel belangrijke wedstrijd waarin we alles moeten geven. Nu eerst even uitrusten en volgende week vol aan de bak."