Marianne Vos ziet zichzelf niet als WK-favoriet, de anderen 'echt wel'

Marianne Vos staat zaterdag voor de zeventiende keer aan de start bij een WK veldrijden. Een enorm aantal, maar toch neemt de spanning de laatste weken voor de strijd om de wereldtitel toe en heeft ze zeker nu weer een soort kriebels.

“De spanning komt wel, de laatste weken neemt dat toch toe”, zegt Vos met een grote lach op het gezicht. “Het maakt dan niet uit of het je eerste WK of je zoveelste WK is, het blijft een speciale wedstrijd. En het is heel mooi om je land te mogen vertegenwoordigen en voor de titel te mogen strijden.”

Hoewel Vos zichzelf dus niet als topfavoriet ziet, wijzen concurrenten wel naar de renster uit Babyloniënbroek. Lucinda Brand: “Elke koers begint opnieuw, maar zij is zeker mijn grootste uitdager. Gezien de afgelopen weken is het zeker niet ondenkbaar dat we met tweeën voorop komen." Brand won dit seizoen drie keer een veldrit niet, drie keer kwam Vos in die rit als eerste over de finish. "Hoe ik het nu moet aanpakken? Ik moet haar moe krijgen, dat zal het zijn."

De prijzenkast van Vos puilt uit met titels. Op de weg, in het baanwielrennen én bij het veldrijden hoort ze al enorm lang bij de absolute top. Zeven keer eerder werd ze wereldkampioen veldrijden, de laatste keer was in 2014.

En ook de Belgische drievoudig wereldkampioen Sanne Cant ziet Vos als grootste kanshebber op het goud. Hoe kijkt Vos naar de woorden van de andere rensters? “Als andere rensters of mensen je als favoriet bestempelen, dan is dat mooi. Het zegt iets over mijn vorm van de laatste wedstrijden, over hoe ik gereden heb. Maar het betekent ook dat ik vooral de juiste dingen moet blijven doen. Dat ik er alles aan moet doen om zo goed mogelijk te zijn. Dat is bij elke wedstrijd het geval en dat is nu niet anders.”

Grote zorg is dit WK misschien niet de vorm, het weer of het parcours. Ook deze titelstrijd staat in het teken van corona en zorgen dat je als renster niet ziek wordt.

“Je bent hier voor het kampioenschap, dus is het niet lastig om je aan de maatregelen te houden. Maar fit blijven kan best wel een uitdaging zijn, dat is de laatste tijd gebleken. Veel heb je in de hand, maar niet alles”, zegt de nuchtere Vos. Haar focus ligt echter gewoon op zaterdagavond, in het Amerikaanse Fayetteville kan er weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd worden aan het mooie succesverhaal van de wielerveelvraat. Een hoofdstuk met als ultieme doel de achtste regenboogtrui als veldrijdster.